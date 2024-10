Die deutschen Automobilhersteller kämpfen weiterhin mit schwachen Absatzzahlen - insbesondere China und die enttäuschende Nachfrage nach E-Autos belasten. Bei BMW sorgt jedoch vor allem ein weiterer Faktor für einen deutlichen Rückgang im dritten Quartal. Die Aktie präsentiert sich am Donnerstag allerdings gefestigt.540.882 Autos und damit 13 Prozent weniger als im Vorjahr hat BMW im Q3 an den Mann gebracht. Das teilte der Konzern am Donnerstag in München mit. Dabei drückt die schwache Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...