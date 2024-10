(shareribs.com) Frankfurt / New York 10.10.2024 - Biotech-Aktien tendieren im deutschen Handel überwiegend schwächer und auch an der Wall Street zeigt sich der Sektor leichter. In Frankfurt geben die Papiere von Evotec und Qiagen nach. Der DAX korrigiert um 0,3 Prozent auf 19.192 Punkte, belastet von Rheinmetall, Siemens Energy und Deutsche Post. Dagegen können Hannover Rück, Munich Re und Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...