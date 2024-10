EQS-Ad-hoc: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Prognoseänderung

Erhöhung der Prognose Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG (ISIN: DE 000A40ESU3) gibt folgendes bekannt: Der Einhell Konzern geht für das Geschäftsjahr 2024 von einer deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerung aus. In den Monaten Januar bis September 2024 konnte der Konzernumsatz nach den vorläufigen Zahlen gegenüber dem Vorjahr um ca. 11% auf ca. 840 Mio. EUR (Vj.: 755,8 Mio. EUR) gesteigert werden. Damit ist Einhell stärker als die wesentlichen Wettbewerber im Markt. Die Umsatzsteigerungen konnten in allen Vertriebsregionen erzielt werden. Maßgeblich für den Umsatzzuwachs ist die anhaltend hohe Nachfrage nach den akkubetriebenen Power X-Change Geräten. Der Umsatzanteil der Power X-Change Plattform liegt mittlerweile bei über 50%. Ebenso macht sich die Kooperation mit dem FC Bayern München und Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team immer stärker bemerkbar. Die Partnerschaft mit diesen starken internationalen Partnern wirkt sich sehr positiv auf das Image und die Sichtbarkeit der Marke Einhell aus. Der bisherige Geschäftsverlauf veranlasst den Vorstand des Einhell-Konzerns die Prognose zu erhöhen. Für das Geschäftsjahr 2024 geht der Vorstand nun von Umsätzen in Höhe von ca. 1.070 Mio. EUR (bisher: 1.030 Mio. EUR) sowie einer Rendite vor Steuern in Höhe von ca. 8,0 - 8,5% (bisher: ca. 8,0 %) aus. Die Quartalsmitteilung mit den Zahlen zum 30. September 2024 wird am 14. November 2024 veröffentlicht. Landau/Isar, 10. Oktober 2024 Der Vorstand



