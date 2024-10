Die Boeing-Aktie verzeichnete am Handelstag spürbare Verluste und notierte zeitweise bei 148,53 USD, was einem Minus von 0,6 Prozent entspricht. Der Flugzeughersteller sieht sich derzeit mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, die den Aktienkurs unter Druck setzen. Besonders ins Gewicht fällt der anhaltende Arbeitskampf in den Werken im Bundesstaat Washington, wo ein Großteil der Boeing-Flugzeuge produziert wird.

Gescheiterte Verhandlungen verschärfen Situation

Die Verhandlungen zwischen Boeing und der Gewerkschaft IAM gestalten sich weiterhin schwierig. Ein Angebot des Unternehmens, das Lohnerhöhungen von 30 Prozent über vier Jahre vorsah, wurde von der Gewerkschaft als unzureichend abgelehnt. Die IAM fordert eine Lohnsteigerung von 40 Prozent im gleichen Zeitraum. Dieser Konflikt belastet nicht nur die Produktion, sondern auch das Vertrauen der Investoren in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

Anzeige

Boeing-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Boeing-Analyse vom 10. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Boeing-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Boeing-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Boeing: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...