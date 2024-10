Kurz nach Börsenschluss hat Zalando am Donnerstag seine Prognose angehoben. Sowohl für den Umsatz als auch den Gewinn wird der DAX-Konzern nach einem starken dritten Quartal optimistischer. An der Börse kommen die neuen Zahlen gut an. Die Aktie springt nachbörslich in einer ersten Reaktion rund vier Prozent ins Plus.Im dritten Quartal hat der E-Commerce-Konzern nach vorläufigen Zahlen den Umsatz um fünf Prozent auf 2,4 Milliarden Euro und das Bruttowarenvolumen (GMV) sogar um 7,8 Prozent auf 3,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...