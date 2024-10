Die NaaS-Plattform von Megaport ermöglicht schnelle, einfache und sichere Cloud-Konnektivität für in Italien ansässige und globale Unternehmen.

Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), der weltweit führende Anbieter von Network as a Service (NaaS), gibt heute seine Expansion nach Italien bekannt und etabliert seine Cloud-Konnektivitätsdienste in Mailand über Points of Presence (PoPs) bei führenden Rechenzentrumsanbietern wie AtlasEdge, Data4, Equinix und Retelit.

Diese strategische Expansion ermöglicht es Megaport-Kunden und -Partnern, internationale Geschäftsmöglichkeiten über Italien zu nutzen, den Umsatz zu steigern und ihre digitale Transformation auf der privaten, skalierbaren und herstellerunabhängigen NaaS-Plattform des Unternehmens zu beschleunigen.

Lokale Rechenzentren können nun auch ihr Geschäftspotenzial erweitern, indem sie die Cloud-On-Ramps von Megaport nutzen, während Partneranbieter die Dienste von Megaport in ihr Angebot aufnehmen können, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen.

Italien ist eine der größten Volkswirtschaften Europas mit einem BIP von über 2 Billionen US-Dollar und wachsend. Mailand gilt als das Wirtschaftszentrum Italiens und erwirtschaftet einen beträchtlichen Teil dieses BIP, was die Stadt zum idealen Standort für Megaport macht, um in Italien Fuß zu fassen.

"Megaport setzt die traditionelle Konnektivität weiterhin außer Kraft, indem es die Netzwerkrevolution nach Italien bringt", sagte Michael Reid, CEO von Megaport. "Unser Start in Mailand ermöglicht es sowohl lokalen italienischen Unternehmen als auch internationalen Organisationen, ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten, neue Wachstumschancen auf dem italienischen Markt zu erschließen und all dies zu erreichen, während sie in weniger als 60 Sekunden verbunden sind."

Für italienische Unternehmen, die ihr Netzwerk zukunftssicher machen wollen, oder für globale Unternehmen, die die Vorteile einer Expansion nach Italien nutzen wollen, ist der schnellste Weg, einen NaaS-Anbieter mit globaler Verfügbarkeit zu nutzen.

Die italienische Versicherungskundin Sara Assicurazioni nutzt Megaport bereits seit mehreren Jahren, um ein Multicloud- und Multiregion-Netzwerk zu verwalten, das ihre wichtigsten Standorte in Europa miteinander verbindet.

"Seit der Bereitstellung von Megaport ist die Verwaltung unseres Netzwerks so einfach wir stellen nur die benötigten Verbindungen bereit und lassen Megaport den Rest erledigen. Wir nennen Megaport unsere Treppe zur Cloud", so Paolo Perrucci, Direktor für ICT-Architkcturen und Betrieb bei Sara Assicurazioni.

Durch die Verbindung mit Megaport können Kunden und Partner in Italien auf ein weltweit führendes Ökosystem von über 860 aktivierten Rechenzentren und über 410 Dienstanbietern weltweit zugreifen. Sie können nun auch auf die umfangreiche Suite von Megaport mit Cloud-, Rechenzentrums- und Edge-Lösungen zugreifen, um eine Vielzahl von Anwendungsfällen für ihre Unternehmensnetzwerke zu bedienen.

Über Megaport

Megaport verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Infrastruktur verbinden, mit einer intelligenten und einfachen Plattform zur Verwaltung aller Verbindungen. Bauen Sie mit wenigen Klicks sichere, skalierbare und flexible Netzwerke auf, greifen Sie auf globale Endpunkte zu und erstellen Sie private Pfade in wenigen Minuten. Megaport genießt das Vertrauen der weltweit führenden Unternehmen und arbeitet mit globalen Dienstleistern, DC-Betreibern, Systemintegratoren und Managed-Services-Unternehmen zusammen. Megaport ist an mehr als 850 Standorten auf der ganzen Welt vertreten. Megaport ist ISO/IEC 27001 zertifiziert. Schließen Sie sich der Netzwerkrevolution unter megaport.com an.

