Das Fintech Revolut wächst mit einer irren Geschwindigkeit. Allein in den vergangenen 12 Monaten haben die Briten in Deutschland ihre Kundenzahl mal eben verdoppelt und könnten schon bald an N26 vorbeiziehen. Das Berliner Fintech rechnet aktuell mit 2,1 Mio. Kunden in Deutschland, Revolut mit 2 Mio. (Anfang Oktober). Und es sollen schnell noch mehr werden. So will Revolut bald ein Tagesgeldkonto starten, dazu soll es noch dieses Jahr ETF-Sparpläne geben. Dafür will Revolut dann auch massiv Geld ins Marketing stecken. Gerade erst wurde Eintracht Frankfurt-Star Mario Götze als Werbegesicht eingekauft. Wie ambitioniert Revolut ist, macht Wiktor Stopa, Head of Growth Western Europe, im PLATOW-Gespräch klar: "Bei unserem derzeitigen Wachstumstempo ist die Frage nicht ob, sondern nur wann wir Deutschlands größte Direktbank sind." Das ist eine markige Ansage. Denn die ING zählt aktuell ...

