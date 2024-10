Core42, ein G42-Unternehmen, das sich auf souveräne Cloud-, KI-Infrastruktur- und digitale Dienste spezialisiert hat, kündigte eine Erweiterung seines KI-Cloud-Angebots der nächsten Generation durch den Einsatz von NVIDIA H100 Tensor Core GPUs in den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Dieser Meilenstein etabliert Core42 als Pionier in den VAE, der skalierbare KI-Rechenressourcen anbietet, wodurch Kunden keine eigene physische Infrastruktur mehr benötigen und die erforderlichen Tools zur Verfügung stehen, um komplexe Datenhoheit und regulatorische Anforderungen zu bewältigen.ools necessary to navigate complex data sovereignty and regulatory requirements.

Da die Nachfrage nach KI-gesteuerten Lösungen weltweit zunimmt, ist der Zugang zu souveräner KI-Infrastruktur für die digitale Transformation von entscheidender Bedeutung, insbesondere für den öffentlichen Sektor und regulierte Branchen. Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat Core42 einen NVIDIA DGX SuperPOD mit NVIDIA DGX H100-Systemen und HGX-beschleunigten Systemen eingesetzt, die von Dell PowerEdge XE9680 mit NVIDIA-Karten unterstützt werden und eine leistungsstarke Beschleunigung für KI-, HPC- und Datenanalyse-Workloads bieten. Diese Infrastruktur ermöglicht erhebliche Leistungssteigerungen für anspruchsvolle Anwendungen und generative KI im Unternehmensmaßstab. Das erweiterte Angebot positioniert Core42 als Vorreiter in der Region bei der Bereitstellung fortschrittlicher US-Rechnertechnologien in seiner regulierten Technologieumgebung (RTE).

Core42 hat die vollständige NVIDIA DGX-Erfahrung vor Ort verfügbar gemacht und nutzt dabei die Softwareplattform NVIDIA AI Enterprise. Vor kurzem kündigte G42 zusammen mit NVIDIA die Einrichtung eines Chat die vollständige NVIDIA DGX-Erfahrung vor Ort verfügbar gemacht und nutzt dabei die Softwareplattformlimate Tech Lab in Abu Dhabi an. Diese hochmoderne Einrichtung baut auf der Earth-2-Plattform von NVIDIA auf, einer digitalen Zwillings-Cloud-Plattform, die die Leistungsfähigkeit von KI, physikalischen Simulationen und Computergrafiken kombiniert, um Wetter- und Klimavorhersagen auf globaler Ebene mit beispielloser Genauigkeit und Geschwindigkeit zu simulieren und zu visualisieren. Das Labor soll Klima- und Wettervorhersagen mit interaktiven, KI-gestützten, hochauflösenden Simulationen beschleunigen.

"Nachdem wir die bemerkenswerte Wirkung unseres KI-Cloud-Angebots bei unseren Kunden erlebt haben, freuen wir uns, NVIDIA H100-Grafikprozessoren in den Vereinigten Arabischen Emiraten einzuführen", sagte Adrian Hobbs, Chief Technology Officer bei Core42.

Globale Beschränkungen der Lieferkette, die hohen Kosten für eine fortschrittliche digitale Infrastruktur und Exportkontrollbeschränkungen haben den Zugang zu KI-Rechenleistung in der Region eingeschränkt. In Verbindung mit dem RTE-Framework von Core42 wird auch die Einhaltung von Exportkontrollvorschriften sowie die Minderung von Risiken durch unbefugten Zugriff oder Technologieumleitung erreicht. Das innovative Modell bietet kostengünstige Skalierbarkeit und modernste Technologie, die es Unternehmen und Institutionen ermöglicht, beschleunigte Rechenleistung für Inferenzierung, maschinelles Lernen, Rendering und Anwendungsbeschleunigung zu nutzen.

Core42 plant außerdem die Bereitstellung von NVIDIA H200 Tensor Core-Grafikprozessoren, die zur weiteren Erweiterung seines KI-Cloud-Angebots weltweit zur Verfügung gestellt werden.

"Wir freuen uns, dieses Angebot ankündigen zu können, das einen gleichberechtigten Zugang zu einer leistungsstarken Recheninfrastruktur fördert und Organisationen jeder Größe in die Lage versetzt, anspruchsvolle KI-Modelle ohne die Belastung durch kostspielige Vor-Ort-Bereitstellungen und Investitionen auszuführen. Bei Core42 bietet unsere wachsende globale Präsenz, die Bereitstellungen in den USA, Europa und jetzt auch in den VAE umfasst, eine Vielzahl von Optionen für die digitale Infrastruktur, die Kunden dabei helfen, die Wirtschaftlichkeit von Schulungen und Inferenzen zu optimieren", so Edmondo Orlotti, Chief Growth Officer von Core42.

"Wir sehen im Nahen Osten enorme Chancen und arbeiten mit führenden Organisationen in der Region zusammen, um die Einführung von KI zu beschleunigen. Unsere Zusammenarbeit mit Core42 bietet Unternehmen in der Region einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu erstklassigen KI-Ressourcen", sagte Marc Domenech, Regional Director Enterprise für die META-Region bei NVIDIA.

Core42 festigt seine Führungsrolle bei der Weiterentwicklung des KI-Ökosystems in der Region. Dieser strategische Schritt unterstreicht das Engagement von Core42, Innovationen voranzutreiben und die Position der VAE an der Spitze des globalen technologischen Fortschritts zu sichern.

