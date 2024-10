Rund drei Jahre lang hatten Anleger mit PayPal wenig Freude. Die Aktie hatte sich seit den Hochs 2021 etwa gesechstelt, doch seit Ende Juli ist der Zahlungsdienstleister wieder zum Leben erwacht. Rund 40 Prozent hat PayPal seitdem bereits zugelegt. Bernstein Research bezweifelt nun aber, dass die Rally so weitergeht, die Aktie kommt am Donnerstag unter Druck.Bernstein-Analystin Harshita Ruwat erklärte in einer neuen Studie, dass es für Anleger an der Zeit sei, die Begeisterung rund um PayPal zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...