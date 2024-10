Die Nestlé-Aktie zeigte sich am jüngsten Handelstag bemerkenswert stabil, trotz der allgemeinen Marktvolatilität. Im Tagesverlauf bewegte sich der Kurs in einer engen Spanne zwischen 83,60 CHF und 84,22 CHF, was auf ein ausgewogenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage hindeutet. Mit einem Handelsvolumen von über 1,2 Millionen Aktien bewiesen Anleger ihr anhaltendes Interesse an dem Schweizer Lebensmittelriesen. Bemerkenswert ist, dass der aktuelle Kurs nur geringfügig über dem 52-Wochen-Tief von 82,04 CHF liegt, was einige Marktteilnehmer als potenzielles Einstiegssignal interpretieren könnten.

Ausblick und Bewertung

Analysten sehen noch Luft nach oben für die Nestlé-Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 92,44 CHF prognostizieren Experten ein Wachstumspotenzial von über 10 Prozent. Dividendenliebhaber dürften sich zudem über die erwartete Erhöhung der Ausschüttung von 3,00 CHF auf 3,08 CHF je Aktie freuen. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Fachleute mit einem Gewinn pro Aktie von 4,76 CHF, was die solide Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht. Die nächsten Quartalszahlen, die für Februar 2025 erwartet werden, könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

