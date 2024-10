Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie verzeichnete am Montag einen deutlichen Kursrückgang an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel fiel der Wert um 1,8 Prozent auf 6,00 Euro. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft des Medienkonzerns. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7,70 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial von über 28 Prozent bedeutet.

Positive Quartalszahlen und Dividendenaussichten

Trotz der aktuellen Kursschwäche konnte ProSiebenSat1 im letzten Quartal einen Umsatzanstieg von 4,49 Prozent auf 907 Millionen Euro verzeichnen. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von -0,24 Euro im Vorjahr auf 0,06 Euro. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 1,04 Euro je Aktie. Aktionäre dürfen sich zudem auf eine voraussichtliche Dividendenerhöhung von 0,050 Euro auf [...]

Hier weiterlesen