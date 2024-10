Die unerwartet hohe Inflation in den USA im September belastet Tech-Aktien am Donnerstag etwas. Nvidia zeigt sich davon aber völlig unbeeindruckt. Der KI-Darling legt erneut mehr als ein Prozent zu und setzt seine jüngste Aufwärtsbewegung damit fort. Für Morgan Stanley ist beim Megatrend KI ohnehin noch viel möglich."Alles deutet darauf hin, dass wir uns noch in einem frühen Stadium eines langfristigen KI-Investitionszyklus befinden", meint Analyst Joseph Moore. Er hat sich in seiner neuen Studie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...