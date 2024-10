Berkshire Hathaway, die Investmentholding des renommierten Investors Warren Buffett, hat kürzlich einen bemerkenswerten Schritt unternommen. Das Unternehmen emittierte Yen-denominierte Anleihen im Wert von 281,8 Milliarden Yen (etwa 1,9 Milliarden Dollar) in sieben verschiedenen Tranchen. Diese Transaktion, die größte ihrer Art seit fünf Jahren, deutet auf ein verstärktes Engagement von Berkshire im japanischen Markt hin. Die Anleihen haben Laufzeiten zwischen 3 und 30 Jahren, wobei die dreijährige Tranche mit 155,4 Milliarden Yen den größten Anteil ausmacht.

Ausbau der japanischen Beteiligungen erwartet

Marktbeobachter interpretieren diesen Schritt als klares Signal für Berkshires Absicht, seine Investitionen in Japan weiter auszubauen. In der Vergangenheit hat das Unternehmen bereits bedeutende Anteile an den fünf führenden japanischen Handelshäusern erworben und diese Positionen stetig erhöht. Experten vermuten, dass Berkshire nun auch andere Sektoren ins Visier nehmen könnte, insbesondere Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen wie Banken und Versicherungen. Die Börse reagierte gelassen auf diese Entwicklung, was die langfristige Strategie von Berkshire Hathaway unterstreicht.

