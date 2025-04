© Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx - STRMX

Berkshire Hathaway vertraut trotz der globalen Handelsspannungen dem japanischen Markt. Trotz weltweiter Konjunktursorgen und vieler abgesagter Anleiheverkäufe in Japan hat Warren Buffetts Berkshire Hathaway eine neue Anleihe im Wert von rund 629 Millionen US-Dollar in Yen aufgelegt. Wie Bloomberg berichtet, handelt es sich dabei um die bislang kleinste Yen-Anleihe, die Buffetts Unternehmen je aufgelegt hat. Die Laufzeiten der Anleihen reichen von 3 bis 30 Jahren. Trotz der schwierigen Marktbedingungen unterstreicht die Emission das anhaltende Interesse von Berkshire Hathaway am japanischen Markt - dort selbst bereits in fünf der größten Handelshäuser investiert. Diese sind auch bekannt …