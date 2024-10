Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Donnerstagabend mit US-Präsident Joe Biden telefoniert. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit.



In dem Telefonat erläuterte der US-Präsident demzufolge die aktuelle Lage in den von Hurrikan "Milton" betroffenen Gebieten. Vor diesem Hintergrund traf seine Entscheidung zur Verschiebung seines Besuchs in Deutschland auf das volle Verständnis des Bundeskanzlers, hieß es. Beide seien übereingekommen, angesichts der vielfältigen internationalen Herausforderungen in engem Kontakt zu bleiben.



Am Freitag trifft Scholz den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin. Ein zuvor angedachtes Treffen zwischen Scholz und Selenskyj zusammen mit Biden am Samstag fällt aufgrund der Sturmsituation in den USA aus.



Biden hatte dort ein Treffen der Ukraine-Verteidigungskontaktgruppe auf Führungsebene einberufen wollen. Der US-Präsident hatte der Ukraine zudem zuletzt über acht Milliarden US-Dollar an neuen Hilfen und Waffen zugesagt.

© 2024 dts Nachrichtenagentur