Die Thyssenkrupp-Aktie bleibt weiterhin unter Druck, während Spekulationen über einen möglichen Staatseinstieg bei der Marinesparte des Unternehmens kursieren. Der Aktienkurs verzeichnete am Donnerstag einen erneuten Rückgang von über zwei Prozent und machte damit jüngste Kursgewinne zunichte. Experten sehen den fairen Wert der Aktie derzeit bei 5,08 EUR, was ein erhebliches Potenzial gegenüber dem aktuellen Kurs von etwa 3,30 EUR darstellt. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,142 EUR pro Aktie.

Zukunft der Marinesparte im Fokus

Der Ökonom Moritz Schularick befürwortet einen möglichen Einstieg des Bundes bei Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Er argumentiert, dass in Fragen der Sicherheit und Verteidigung staatliche Beteiligungen sinnvoll sein können, auch wenn dies möglicherweise nicht zu einer Effizienzsteigerung führt. Parallel dazu prüft Thyssenkrupp einen Teilverkauf von TKMS an die US-Investmentgesellschaft Carlyle. Die Gespräche über eine potenzielle staatliche Beteiligung laufen ebenfalls weiter, was die strategische Bedeutung des Marinegeschäfts für Deutschland unterstreicht.

Anzeige

Thyssenkrupp-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Thyssenkrupp-Analyse vom 10. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Thyssenkrupp-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Thyssenkrupp-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Thyssenkrupp: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...