Airbus verzeichnet einen positiven Trend bei den Flugzeugauslieferungen. Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 497 Maschinen ausgeliefert, was das Unternehmen auf Kurs bringt, das für 2024 gesetzte Ziel von rund 770 Auslieferungen zu erreichen. Im vergangenen Monat gingen zudem 235 Neubestellungen ein, was das Vertrauen der Kunden in den Flugzeughersteller unterstreicht. Die Airbus-Aktie reagierte auf diese Nachrichten mit leichten Schwankungen, schloss aber letztendlich mit einem Plus von 0,25 Prozent bei 127,88 Euro.

Analystenprognosen und Dividendenaussichten

Trotz der aktuellen Kursschwankungen zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft von Airbus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 161,56 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 2,23 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber der im Vorjahr ausgeschütteten Dividende von 1,80 Euro darstellt. Diese positiven Aussichten könnten das Interesse der Anleger weiter steigern und die Aktie mittelfristig beflügeln.

