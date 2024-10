Teslas Robotaxi ist offiziell da. Elon Musk stellte das Auto als Cybercab in den Warner Bros. Studios in Los Angeles vor. Das Fahrzeug basiert auf dem Cybertruck und soll unter 30.000 Dollar kosten. Vor 2027 wird es allerdings wohl nicht verfügbar sein.Vor rund 60 Minuten ist das "We , Robot"-Event von Tesla zu Ende gegangen. Gezeigt wurde ein Robotaxi, das als Zweisitzer aufgebaut wurde. Die meisten zurückgelegten Kilometer in den USA würden entweder in Einzel- oder Doppelsitzern zurückgelegt werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...