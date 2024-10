InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - October 11

Purchase of own shares

The Company announces that on 10 October 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 10 October 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 10,000 Lowest price paid per share: £ 83.8200 Highest price paid per share: £ 84.3600 Average price paid per share: £ 84.1479

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,256,452 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Schedule of Purchases

Shares purchased: 10,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 10 October 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 10,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 84.3600 Lowest price paid (per ordinary share) £ 83.8200 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 84.1479

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 10/10/2024 09:44:42 BST 83 84.3400 XLON 1085493534005339 10/10/2024 09:45:00 BST 12 84.3600 XLON 1085493534005360 10/10/2024 09:45:00 BST 63 84.3600 XLON 1085493534005361 10/10/2024 09:45:03 BST 19 84.3400 XLON 1085493534005369 10/10/2024 09:45:03 BST 55 84.3400 XLON 1085493534005370 10/10/2024 09:45:15 BST 80 84.3200 XLON 1085493534005393 10/10/2024 09:49:27 BST 69 84.3000 XLON 1085493534005998 10/10/2024 09:54:58 BST 68 84.2600 XLON 1085493534006900 10/10/2024 10:00:02 BST 65 84.2800 XLON 1085493534007333 10/10/2024 10:07:17 BST 46 84.0600 XLON 1085493534008250 10/10/2024 10:10:31 BST 40 84.0600 XLON 1085493534008455 10/10/2024 10:12:20 BST 41 84.1400 XLON 1085493534008613 10/10/2024 10:16:33 BST 53 84.1600 XLON 1085493534009016 10/10/2024 10:16:33 BST 12 84.1600 XLON 1085493534009017 10/10/2024 10:22:25 BST 65 84.1400 XLON 1085493534009332 10/10/2024 10:29:31 BST 63 84.1600 XLON 1085493534009699 10/10/2024 10:35:00 BST 16 84.1800 XLON 1085493534010020 10/10/2024 10:35:00 BST 49 84.1800 XLON 1085493534010021 10/10/2024 10:40:39 BST 66 84.1200 XLON 1085493534010245 10/10/2024 10:44:48 BST 64 84.0600 XLON 1085493534010438 10/10/2024 10:51:20 BST 64 83.8800 XLON 1085493534011149 10/10/2024 10:59:19 BST 66 83.9200 XLON 1085493534011723 10/10/2024 11:06:00 BST 67 83.9400 XLON 1085493534012128 10/10/2024 11:12:42 BST 40 83.9400 XLON 1085493534012549 10/10/2024 11:15:31 BST 40 84.0000 XLON 1085493534012680 10/10/2024 11:21:20 BST 55 84.0400 XLON 1085493534012862 10/10/2024 11:23:42 BST 32 84.1000 XLON 1085493534012933 10/10/2024 11:23:42 BST 11 84.1000 XLON 1085493534012934 10/10/2024 11:24:36 BST 40 84.0800 XLON 1085493534012942 10/10/2024 11:30:11 BST 62 83.9600 XLON 1085493534013224 10/10/2024 11:37:12 BST 73 84.0600 XLON 1085493534013622 10/10/2024 11:44:01 BST 25 84.0600 XLON 1085493534014030 10/10/2024 11:44:01 BST 42 84.0600 XLON 1085493534014031 10/10/2024 12:03:20 BST 65 84.2600 XLON 1085493534014709 10/10/2024 12:04:07 BST 65 84.2400 XLON 1085493534014735 10/10/2024 12:06:56 BST 31 84.3200 XLON 1085493534014839 10/10/2024 12:06:56 BST 18 84.3200 XLON 1085493534014840 10/10/2024 12:10:18 BST 40 84.3200 XLON 1085493534014966 10/10/2024 12:11:43 BST 67 84.3000 XLON 1085493534015018 10/10/2024 12:11:43 BST 5 84.3000 XLON 1085493534015019 10/10/2024 12:19:02 BST 65 84.3000 XLON 1085493534015260 10/10/2024 12:24:19 BST 65 84.1800 XLON 1085493534015470 10/10/2024 12:30:12 BST 1 84.1800 XLON 1085493534015671 10/10/2024 12:30:12 BST 62 84.1800 XLON 1085493534015672 10/10/2024 12:39:03 BST 66 84.1400 XLON 1085493534015913 10/10/2024 12:46:39 BST 50 84.0200 XLON 1085493534016075 10/10/2024 12:54:23 BST 40 84.0400 XLON 1085493534016281 10/10/2024 12:55:46 BST 70 84.0400 XLON 1085493534016329 10/10/2024 13:00:58 BST 65 84.0000 XLON 1085493534016686 10/10/2024 13:15:30 BST 42 84.0600 XLON 1085493534017322 10/10/2024 13:15:30 BST 1 84.0600 XLON 1085493534017323 10/10/2024 13:24:06 BST 58 84.1000 XLON 1085493534017621 10/10/2024 13:34:46 BST 10 84.2000 XLON 1085493534018252 10/10/2024 13:34:46 BST 51 84.2000 XLON 1085493534018253 10/10/2024 13:34:58 BST 42 84.1800 XLON 1085493534018259 10/10/2024 13:34:58 BST 23 84.1800 XLON 1085493534018260 10/10/2024 13:35:08 BST 82 84.1600 XLON 1085493534018267 10/10/2024 13:56:00 BST 79 84.3200 XLON 1085493534018939 10/10/2024 13:56:00 BST 73 84.3000 XLON 1085493534018941 10/10/2024 13:56:00 BST 46 84.2800 XLON 1085493534018947 10/10/2024 14:00:56 BST 77 84.2400 XLON 1085493534019243 10/10/2024 14:04:58 BST 7 84.2600 XLON 1085493534019437 10/10/2024 14:08:06 BST 45 84.3200 XLON 1085493534019545 10/10/2024 14:12:37 BST 40 84.3200 XLON 1085493534019792 10/10/2024 14:12:51 BST 41 84.3000 XLON 1085493534019793 10/10/2024 14:17:47 BST 64 84.2000 XLON 1085493534019963 10/10/2024 14:22:36 BST 66 84.1600 XLON 1085493534020075 10/10/2024 14:30:01 BST 46 84.2200 XLON 1085493534020394 10/10/2024 14:32:25 BST 42 84.1600 XLON 1085493534020887 10/10/2024 14:34:03 BST 74 84.2400 XLON 1085493534021037 10/10/2024 14:39:17 BST 39 84.2600 XLON 1085493534021546 10/10/2024 14:39:17 BST 27 84.2600 XLON 1085493534021547 10/10/2024 14:41:01 BST 65 84.1800 XLON 1085493534021778 10/10/2024 14:45:44 BST 24 84.0200 XLON 1085493534022151 10/10/2024 14:48:26 BST 72 84.0000 XLON 1085493534022295 10/10/2024 14:52:00 BST 4 83.8400 XLON 1085493534022745 10/10/2024 14:54:21 BST 50 83.8200 XLON 1085493534022833 10/10/2024 14:55:40 BST 40 83.8400 XLON 1085493534022903 10/10/2024 14:57:59 BST 24 83.9800 XLON 1085493534023010 10/10/2024 15:00:03 BST 40 83.9600 XLON 1085493534023094 10/10/2024 15:00:55 BST 72 84.0000 XLON 1085493534023165 10/10/2024 15:07:18 BST 50 84.1200 XLON 1085493534023472 10/10/2024 15:09:43 BST 40 84.0800 XLON 1085493534023600 10/10/2024 15:12:25 BST 38 84.1000 XLON 1085493534023839 10/10/2024 15:12:25 BST 37 84.1000 XLON 1085493534023840 10/10/2024 15:18:45 BST 19 84.0800 XLON 1085493534024262 10/10/2024 15:18:45 BST 29 84.0800 XLON 1085493534024263 10/10/2024 15:19:21 BST 44 84.0400 XLON 1085493534024284 10/10/2024 15:22:53 BST 75 83.9800 XLON 1085493534024400 10/10/2024 15:26:26 BST 67 84.0200 XLON 1085493534024639 10/10/2024 15:30:05 BST 40 84.1000 XLON 1085493534025300 10/10/2024 15:30:05 BST 25 84.1000 XLON 1085493534025301 10/10/2024 15:32:22 BST 59 84.3000 XLON 1085493534025642 10/10/2024 15:32:36 BST 24 84.2800 XLON 1085493534025658 10/10/2024 15:32:36 BST 23 84.2800 XLON 1085493534025659 10/10/2024 15:32:45 BST 44 84.2600 XLON 1085493534025676 10/10/2024 15:33:12 BST 64 84.2000 XLON 1085493534025711 10/10/2024 15:35:28 BST 39 84.1000 XLON 1085493534025979 10/10/2024 15:35:28 BST 2 84.1000 XLON 1085493534025980 10/10/2024 15:35:39 BST 42 84.0800 XLON 1085493534026028 10/10/2024 15:36:12 BST 69 84.0400 XLON 1085493534026105 10/10/2024 15:38:20 BST 51 84.0200 XLON 1085493534026392 10/10/2024 15:38:20 BST 19 84.0200 XLON 1085493534026393 10/10/2024 15:40:32 BST 70 84.0000 XLON 1085493534026679 10/10/2024 15:42:33 BST 14 84.0400 XLON 1085493534026917 10/10/2024 15:42:33 BST 35 84.0400 XLON 1085493534026918 10/10/2024 15:44:08 BST 42 83.9800 XLON 1085493534026994 10/10/2024 15:44:08 BST 43 83.9600 XLON 1085493534026998 10/10/2024 15:44:45 BST 38 83.9200 XLON 1085493534027055 10/10/2024 15:46:48 BST 47 83.9800 XLON 1085493534027270 10/10/2024 15:47:44 BST 31 83.9200 XLON 1085493534027456 10/10/2024 15:47:44 BST 10 83.9200 XLON 1085493534027457 10/10/2024 15:49:06 BST 41 83.8800 XLON 1085493534027543 10/10/2024 15:49:06 BST 38 83.8800 XLON 1085493534027544 10/10/2024 15:51:06 BST 46 83.9000 XLON 1085493534027755 10/10/2024 15:51:31 BST 52 83.8800 XLON 1085493534027813 10/10/2024 15:52:42 BST 16 83.9200 XLON 1085493534027972 10/10/2024 15:52:42 BST 10 83.9200 XLON 1085493534027973 10/10/2024 15:53:35 BST 41 83.9600 XLON 1085493534028119 10/10/2024 15:53:36 BST 40 83.9400 XLON 1085493534028122 10/10/2024 15:55:57 BST 40 83.9600 XLON 1085493534028349 10/10/2024 15:56:22 BST 69 83.9400 XLON 1085493534028462 10/10/2024 15:57:33 BST 13 83.9200 XLON 1085493534028588 10/10/2024 15:57:33 BST 61 83.9200 XLON 1085493534028589 10/10/2024 15:58:51 BST 29 83.9000 XLON 1085493534028756 10/10/2024 15:58:51 BST 37 83.9000 XLON 1085493534028757 10/10/2024 16:00:00 BST 73 83.9600 XLON 1085493534028965 10/10/2024 16:03:06 BST 40 84.0400 XLON 1085493534029584 10/10/2024 16:03:17 BST 51 84.0600 XLON 1085493534029671 10/10/2024 16:04:55 BST 41 84.1200 XLON 1085493534029985 10/10/2024 16:04:56 BST 27 84.1000 XLON 1085493534029987 10/10/2024 16:04:56 BST 14 84.1000 XLON 1085493534029988 10/10/2024 16:06:06 BST 74 84.1800 XLON 1085493534030185 10/10/2024 16:07:44 BST 76 84.1600 XLON 1085493534030515 10/10/2024 16:10:01 BST 52 84.2800 XLON 1085493534030682 10/10/2024 16:12:58 BST 50 84.2000 XLON 1085493534031051 10/10/2024 16:13:09 BST 40 84.1800 XLON 1085493534031065 10/10/2024 16:13:45 BST 35 84.1600 XLON 1085493534031096 10/10/2024 16:13:45 BST 5 84.1600 XLON 1085493534031097 10/10/2024 16:14:32 BST 49 84.2000 XLON 1085493534031170 10/10/2024 16:17:06 BST 63 84.3200 XLON 1085493534031570 10/10/2024 16:17:23 BST 2 84.3000 XLON 1085493534031643 10/10/2024 16:17:33 BST 23 84.3000 XLON 1085493534031649 10/10/2024 16:17:37 BST 27 84.3000 XLON 1085493534031653 10/10/2024 16:18:57 BST 52 84.3200 XLON 1085493534031729 10/10/2024 16:19:08 BST 52 84.3000 XLON 1085493534031735 10/10/2024 16:19:51 BST 67 84.2400 XLON 1085493534031807 10/10/2024 16:19:51 BST 5 84.2400 XLON 1085493534031808 10/10/2024 16:22:16 BST 62 84.2600 XLON 1085493534032025 10/10/2024 16:23:14 BST 65 84.2400 XLON 1085493534032130 10/10/2024 16:25:13 BST 35 84.2600 XLON 1085493534032317 10/10/2024 16:25:13 BST 32 84.2600 XLON 1085493534032318 10/10/2024 16:26:50 BST 61 84.2800 XLON 1085493534032446 10/10/2024 16:26:50 BST 8 84.2800 XLON 1085493534032447 10/10/2024 16:28:25 BST 75 84.2400 XLON 1085493534032629 10/10/2024 16:31:04 BST 72 84.2200 XLON 1085493534032853 10/10/2024 16:32:24 BST 67 84.2200 XLON 1085493534033039 10/10/2024 16:34:32 BST 18 84.1400 XLON 1085493534033152 10/10/2024 16:36:17 BST 16 84.1600 XLON 1085493534033294 10/10/2024 16:36:17 BST 30 84.1600 XLON 1085493534033295 10/10/2024 16:36:35 BST 24 84.1400 XLON 1085493534033358 10/10/2024 16:36:35 BST 19 84.1400 XLON 1085493534033359 10/10/2024 16:40:02 BST 77 84.2200 XLON 1085493534033696 10/10/2024 16:41:44 BST 23 84.2000 XLON 1085493534033846 10/10/2024 16:41:45 BST 25 84.2000 XLON 1085493534033849 10/10/2024 16:44:32 BST 32 84.2200 XLON 1085493534034226 10/10/2024 16:44:32 BST 11 84.2200 XLON 1085493534034227 10/10/2024 16:44:55 BST 23 84.2000 XLON 1085493534034240 10/10/2024 16:45:00 BST 58 84.1800 XLON 1085493534034249 10/10/2024 16:45:26 BST 52 84.1600 XLON 1085493534034325 10/10/2024 16:46:36 BST 27 84.1400 XLON 1085493534034582 10/10/2024 16:48:10 BST 48 84.1400 XLON 1085493534034705 10/10/2024 16:48:10 BST 14 84.1200 XLON 1085493534034710 10/10/2024 16:48:10 BST 23 84.1200 XLON 1085493534034711 10/10/2024 16:49:56 BST 41 84.0800 XLON 1085493534035013 10/10/2024 16:51:30 BST 30 84.0600 XLON 1085493534035240 10/10/2024 16:51:30 BST 12 84.0600 XLON 1085493534035241 10/10/2024 16:51:37 BST 50 84.0400 XLON 1085493534035250 10/10/2024 16:53:00 BST 72 84.0000 XLON 1085493534035698 10/10/2024 16:54:30 BST 59 84.0200 XLON 1085493534036042 10/10/2024 16:55:46 BST 57 84.0600 XLON 1085493534036177 10/10/2024 16:57:15 BST 55 84.0800 XLON 1085493534036292 10/10/2024 17:00:06 BST 54 84.0800 XLON 1085493534036550 10/10/2024 17:00:30 BST 53 84.0600 XLON 1085493534036627 10/10/2024 17:01:03 BST 34 84.0400 XLON 1085493534036665 10/10/2024 17:02:41 BST 40 84.0400 XLON 1085493534036936 10/10/2024 17:05:11 BST 12 84.1200 XLON 1085493534037105 10/10/2024 17:05:11 BST 41 84.1200 XLON 1085493534037106 10/10/2024 17:05:50 BST 26 84.1600 XLON 1085493534037196 10/10/2024 17:05:50 BST 30 84.1600 XLON 1085493534037197 10/10/2024 17:06:40 BST 42 84.1800 XLON 1085493534037312 10/10/2024 17:06:55 BST 42 84.1600 XLON 1085493534037335 10/10/2024 17:06:55 BST 60 84.1400 XLON 1085493534037352 10/10/2024 17:07:52 BST 30 84.1600 XLON 1085493534037438 10/10/2024 17:09:07 BST 70 84.1800 XLON 1085493534037551 10/10/2024 17:09:50 BST 10 84.2000 XLON 1085493534037641 10/10/2024 17:09:50 BST 47 84.2000 XLON 1085493534037642 10/10/2024 17:11:44 BST 41 84.2000 XLON 1085493534037885 10/10/2024 17:12:26 BST 45 84.2000 XLON 1085493534037931 10/10/2024 17:12:26 BST 9 84.2000 XLON 1085493534037932 10/10/2024 17:13:45 BST 43 84.2200 XLON 1085493534038071 10/10/2024 17:13:45 BST 3 84.2200 XLON 1085493534038072 10/10/2024 17:13:45 BST 7 84.2200 XLON 1085493534038073 10/10/2024 17:14:10 BST 55 84.2400 XLON 1085493534038118 10/10/2024 17:15:04 BST 57 84.2600 XLON 1085493534038289 10/10/2024 17:15:43 BST 58 84.2600 XLON 1085493534038379 10/10/2024 17:17:13 BST 66 84.2400 XLON 1085493534038524 10/10/2024 17:17:47 BST 50 84.2600 XLON 1085493534038649 10/10/2024 17:18:37 BST 49 84.2400 XLON 1085493534038749 10/10/2024 17:20:37 BST 11 84.2400 XLON 1085493534038963 10/10/2024 17:20:37 BST 10 84.2400 XLON 1085493534038964 10/10/2024 17:20:37 BST 44 84.2400 XLON 1085493534038965 10/10/2024 17:21:20 BST 66 84.2200 XLON 1085493534039069 10/10/2024 17:22:10 BST 62 84.2000 XLON 1085493534039180 10/10/2024 17:23:39 BST 30 84.2400 XLON 1085493534039377 10/10/2024 17:23:39 BST 52 84.2400 XLON 1085493534039378 10/10/2024 17:24:04 BST 42 84.2400 XLON 1085493534039440 10/10/2024 17:25:11 BST 62 84.2400 XLON 1085493534039630 10/10/2024 17:25:32 BST 35 84.2400 XLON 1085493534039709 10/10/2024 17:25:49 BST 37 84.2400 XLON 1085493534039749 10/10/2024 17:25:49 BST 41 84.2400 XLON 1085493534039750 10/10/2024 17:26:05 BST 41 84.2400 XLON 1085493534039852 10/10/2024 17:26:24 BST 42 84.2200 XLON 1085493534039940 10/10/2024 17:27:03 BST 43 84.2800 XLON 1085493534040165 10/10/2024 17:27:08 BST 41 84.2600 XLON 1085493534040170 10/10/2024 17:27:59 BST 40 84.2600 XLON 1085493534040343 10/10/2024 17:28:55 BST 1 84.3200 XLON 1085493534040495 10/10/2024 17:28:55 BST 53 84.3200 XLON 1085493534040496 10/10/2024 17:28:55 BST 42 84.3200 XLON 1085493534040497 10/10/2024 17:28:55 BST 11 84.3200 XLON 1085493534040498 10/10/2024 17:28:55 BST 43 84.3000 XLON 1085493534040500 10/10/2024 17:29:00 BST 12 84.3000 XLON 1085493534040513 10/10/2024 17:29:29 BST 52 84.3000 XLON 1085493534040596 10/10/2024 17:29:29 BST 45 84.3000 XLON 1085493534040597 10/10/2024 17:29:29 BST 10 84.3000 XLON 1085493534040598 10/10/2024 17:29:30 BST 13 84.3000 XLON 1085493534040602 10/10/2024 17:29:30 BST 4 84.3000 XLON 1085493534040603

