Der französische Pharmakonzern Sanofi steht kurz vor einem bedeutenden Schritt in seiner Umstrukturierung. Laut Insiderberichten soll die Sparte für nicht verschreibungspflichtige Medikamente für rund 15 Milliarden US-Dollar (etwa 16,4 Milliarden Euro) an die Investmentgesellschaft Clayton Dubilier & Rice verkauft werden. Diese Transaktion, eine der größten Übernahmen in Europa dieses Jahr, könnte in den kommenden Tagen offiziell bekannt gegeben werden. Der Verkauf ermöglicht es Sanofi, sich künftig stärker auf lukrative Bereiche wie Immunkrankheiten und Impfstoffe zu konzentrieren.

Auswirkungen auf Aktienperformance

Die Nachricht über den bevorstehenden Verkauf wurde von Investoren positiv aufgenommen. Der Aktienkurs von Sanofi verzeichnete einen Anstieg von 0,99% auf 101,54 Euro. Trotz eines Rückgangs des operativen Gewinns im ersten Quartal 2024 um 14,7% im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich die Aktie widerstandsfähig. Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 3,76 Euro pro Aktie, was einer Rendite von 4,06% entspricht. Mit einer erwarteten Verbesserung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses deutet alles auf ein vielversprechendes Jahr 2024 für Sanofi hin.

