Bussnang - Der Zughersteller Stadler beantragt in seinem Werk in Altenrhein vorübergehend Kurzarbeit für 119 Mitarbeitende. Der Grund sind Lieferschwierigkeiten für Aluminium-Profile des Walliser Lieferanten Constellium in der Folge der Rhone-Hochwasser vom Sommer, wie Stadler am Freitag mitteilte. Das schwere Unwetter mit Überschwemmungen habe Ende Juni die Produktion bei Constellium stark in Mitleidenschaft gezogen, was zu Lieferverzögerungen führe, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...