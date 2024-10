© Foto: picture alliance / photothek | Felix Zahn



Der Online-Modehändler Zalando hat am Donnerstagabend seinen Jahresausblick angehoben. Das Unternehmen trotzt der Wirtschafts- und Konsumflaute.Die Aktie von Zalando erwischte einen denkbar schwachen Start in das Börsenjahr. Unmittelbar nach dem Jahreswechsel rutschten die Anteile des Online-Modehändlers um rund ein Viertel auf das Allzeittief bei 15,95 Euro ab. Eine zurückhaltende Verbraucherstimmung, geringes Wachstum und schwache Margen belasteten das Anlegersentiment. Zumindest mit Blick auf den Kursverlauf in diesem Jahr können sich Anleger jedoch nicht mehr beklagen, denn die Aktie hat sich gut erholen können und nimmt mit einem Plus von knapp 40 Prozent einen der Spitzenplätze im …