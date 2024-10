St. Gallen - AM Best hat der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG ein Finanzstärkerating von «A» (Exzellent) und ein langfristiges Emittentenrating von «a+» (Exzellent) zugewiesen. Der Ausblick für beide Ratings ist stabil. Basierend auf der Einschätzung von AM Best wird die Bilanz der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG als sehr stark eingestuft, gestützt unter anderem auf eine exzellente Kapitalisierung gemessen ...

