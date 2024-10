Oslo - Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die japanische Organisation Nihon Hidankyo, in der sich Überlebende der Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki gegen den Einsatz von Atombomben einsetzen. Das teilte das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

