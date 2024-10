Emittent / Herausgeber: Donner & Reuschel AG, Investor Services / Schlagwort(e): Fonds/Nachhaltigkeit

avesco Sustainable Finance AG: "Wir sind offiziell Deutschlands nachhaltigste Fondsboutique!"



11.10.2024 / 11:22 CET/CEST

D&R Investor Services betreut unabhängige Asset Manager sowohl auf der strategischen wie auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label Fonds um, für die DONNER & REUSCHEL die Verwahrstellenfunktion ausübt. In diesem Zusammenhang informiert D&R Investor Services über eine aktuelle Veröffentlichung des Kooperationspartners avesco Sustainable Finance AG. avesco Sustainable Finance AG: "Wir sind offiziell Deutschlands nachhaltigste Fondsboutique!"



BoutiquenAward24 Frankfurt am Main/ Berlin, 11. Oktober 2024 Die avesco Sustainable Finance AG freut sich, bekanntzugeben, dass sie am gestrigen Abend bereits zum zweiten Mal den renommierten Boutiquen Award in der Kategorie "Nachhaltigkeit" erhalten hat. Die feierliche Preisverleihung fand in Frankfurt am Main statt; im festlichen Rahmen des Jügelhauses, welches Teil der Senckenberg Gesellschaft ist, einer der wichtigsten Forschungseinrichtungen rund um Naturforschung und biologischer Vielfalt.

Mit über 250 Teilnehmern aus der gesamten Fondsbranche war die Veranstaltung ein voller Erfolg und bestätigte die wachsende Bedeutung dieser Auszeichnungen für unabhängige Assetmanager. Nominiert wurden insgesamt 46 Gesellschaften in nur zehn Kategorien. In der Kategorie "Nachhaltigkeit" setzte sich avesco gegen fünf Mitbewerber durch. Nachhaltigkeit als Kernkompetenz von avesco Die erneute Auszeichnung in der Kategorie "Nachhaltigkeit" ist für avesco eine besondere Anerkennung. Unser Unternehmen setzt bereits seit 2011 auf einen ganzheitlichen Ansatz, der ökologische und soziale Kriterien mit finanziellem Erfolg in Einklang bringt. "Wir sind unglaublich stolz, diese Auszeichnung erneut entgegennehmen zu dürfen. Sie bestätigt unseren Weg und unsere Vision, nachhaltige Finanzlösungen auf höchstem Niveau zu bieten. Diese Anerkennung zeigt, dass sich unser Engagement für verantwortungsvolles Investieren auszahlt - nicht nur für unsere Anleger:innen, sondern auch für die Gesellschaft und Umwelt", sagt Oliver N. Hagedorn, Vorstand der avesco Sustainable Finance AG. Die avesco AG möchte der unabhängigen, hochkarätig besetzten Jury ihren großen Dank aussprechen, die unseren holistischen Ansatz würdigte, der nachhaltigen Mehrwert bietet: Egal ob als Unternehmen, im Produktportfolio oder auch im Engagement für nachhaltigen Wandel und Sustainability Education. Über die Boutiquen Awards Die Boutiquen Awards werden seit 2021 von Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH verliehen. Sie zeichnen Investmentfonds von unabhängigen Assetmanagern aus und rücken deren kreative und benchmarkferne Strategien ins öffentliche Interesse. Ziel ist es, die Leistungen von Fondsboutiquen zu würdigen und ihre Sichtbarkeit in der Branche zu erhöhen. Über avesco Das Wertpapierinstitut avesco Sustainable Finance wurde 1999 gegründet. 2011 fiel die strategische Entscheidung, das Unternehmen auf nachhaltige und wirkungsorientierte Vermögensanlagen auszurichten. Im Einklang mit den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen investiert avesco vorrangig in Geschäftsmodelle, die das Wirtschaftswachstum fördern, Disparitäten im Lebensstandard reduzieren und Chancengleichheit schaffen. avescos Nachhaltigkeit generiert sich aus dem Dreiklang "Wandel initiieren, Wachstum schaffen und Wissen vermitteln". Alles rund um das Thema Nachhaltigkeit bei avesco sowie aktuelle Informationen zu den Produkten sind unter avesco.de abrufbar. Pressekontakt: Elisabeth Schaper

Head of Product Marketing & Content

Mohrenstraße 34

10117 Berlin

+49 30 288767-14

marketing@avesco.de



