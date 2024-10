ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 197 US-Dollar auf "Sell" belassen. Überzogene Erwartungen dürften enttäuscht worden sein, schrieb Analyst Joseph Spak in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum "We Robot"-Event. Elon Musk habe seine Vision präsentiert, und Tesla halte weiter die Deutungshoheit im Bereich Autonomes Fahren. Viel Neues habe es aber nicht gegeben und Details seien Mangelware gewesen. Wann die inszenierte Zukunft real werden soll, bleibe unklar. Es werde sich aber vermutlich länger hinziehen als erhofft./ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2024 / 06:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2024 / 06:16 / GMT



ISIN: US88160R1014

