Hamburg (www.anleihencheck.de) - Am 17. Oktober steht die nächste wichtige Sitzung des EZB-Rats an, bei der die Erwartungen an eine Zinssenkung deutlich gestiegen sind, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Angesichts der rückläufigen Inflation und schwachen Konjunkturdaten in der Eurozone hätten zahlreiche Ratsmitglieder eine weitere Senkung der Leitzinsen ins Gespräch gebracht. Nach unserer Analyse befürworten rund 76% der stimmberechtigten Mitglieder eine solche Maßnahme, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Vor wenigen Wochen hätten die meisten EZB-Mitglieder erst den Dezember-Termin für eine nächste Zinssenkung befürwortet. ...

