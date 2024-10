© Foto: Oliver Berg/dpa



Die US-Gerichtsprozesse bleiben die Achillesferse der Leverkusener. Ende September probierte die Aktie noch den Ausbruch über 30 Euro, jetzt könnte ein neues Allzeittief drohen. Nächste Niederlage - nächster Kursrutsch.In den USA wurde Bayer in einer weiteren Glyphosat-Klage zur Zahlung von 78 Millionen Dollar verurteilt. In dem Fall, der vor einem Gericht im Bundesstaat Pennsylvania verhandelt wurde, ging es um eine Krebserkrankung, die der Kläger auf den Einsatz des Unkrautvernichters Roundup zurückführte. Bayer zeigt sich optimistisch, die Summe in der Berufung zu reduzieren, da der Konzern die Vorwürfe gegen Glyphosat stets zurückgewiesen hat. Noch im August hatte Bayer in einem …