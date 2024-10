Augsburg - Die CSU will eine Drohnenarmee aufbauen. Der Krieg in der Ukraine verdeutliche die Bedeutung von Drohnen für die moderne Kriegsführung, heißt es im Entwurf des "Leitantrages zur Stärkung der Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit" für den Parteitag in Augsburg, über den die "Rheinische Post" (Samstagausgabe) berichtet. "Deshalb brauchen wir eine Drohnenarmee, inklusive der notwendigen Produktionskapazitäten in Deutschland, um im Verteidigungs- und Bündnisfall und in den internationalen Einsätzen der Bundeswehr bestmöglich bestehen zu können."



Durch die jahrelange "ideologische Blockade von SPD und Grünen" hinke die Bundeswehr in diesem Bereich hinterher, "sowohl bei der Anzahl als auch der Bewaffnung und der Drohnenabwehr", heißt es weiter. "Der Handlungsbedarf ist immens, weshalb zeitnah in die heimische Drohnenforschung und -produktion investiert werden muss."



Dafür seien verbindliche Zusagen und Verträge mit deutschen Unternehmen notwendig, um Abhängigkeiten zu verhindern "und zeitnah Fähigkeiten zum Einsatz und Abwehr von Drohnen aufzubauen", so die CSU.

© 2024 dts Nachrichtenagentur