Die Wolong Enapter Hydrogen Technologies Ltd, ein Joint Venture der Enapter AG und der chinesischen Wolong Gruppe (ISIN: CNE000001BJ3), hat den ersten in Shangyu, (China) produzierten AEM-Elektrolyseur der Megawattklasse vorgestellt. Mit der Fertigstellung dieses 1MW-Elektrolyseurs startet das Joint Venture die Serienproduktion für den chinesischen Markt. Bereits in den vergangenen Monaten konnte die Wolong Enapter Hydrogen Technologies Ltd mehrere Absichtserklärungen (MoU) mit Unternehmen in China unterzeichnen - darunter Concord New Energy, die 2025 ein Pilotprojekt starten wollen, sowie der ...

