Berlin - Vor dem Besuch des ukrainischen Präsidenten in Berlin sind in der Hauptstadt verschärfte Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Unter anderem wurde das Bundeskanzleramt weiträumig abgesperrt.



Seit 12 Uhr gibt es zwischen Berlin Hbf und Berlin Ostbahnhof Beeinträchtigungen im Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn. Es kommt zu Ausfällen, Teilausfällen und Verspätungen. Die S-Bahn-Linien 26 und 45 wurden komplett eingestellt, andere fuhren seltener.



Selenskyj wird am frühen Nachmittag im Bundeskanzleramt erwartet und mit dem Bundeskanzler ein Gespräch "unter vier Augen" führen, wie es hieß. Am späteren Nachmittag ist der ukrainische Präsident auch bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue, bevor er wieder abreist.

