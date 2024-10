EQS-Ad-hoc: JOST Werke SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung

JOST Werke SE: JOST veröffentlicht vorläufige Zwischenergebnisse für das 3. Quartal 2024 und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an



11.10.2024 / 13:11 CET/CEST

JOST veröffentlicht vorläufige Zwischenergebnisse für das 3. Quartal 2024 und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an Neu-Isenburg, 11. Oktober 2024. Die JOST Werke SE ("JOST"), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, teilt die vorläufigen und ungeprüften Zwischenergebnisse für das 3. Quartal 2024 mit und passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an.

Vorläufige Zwischenergebnisse für das 3. Quartal 2024 Die typische Saisonalität der Sommermonate in Europa und in Nordamerika war ausgeprägter als im durch Nachholeffekte im Transportmarkt noch positiv beeinflussten Vorjahr. Aufgrund dessen ist der Konzernumsatz nach vorläufigen Zahlen im 3. Quartal 2024 um 15,7 % auf 246,3 Mio. EUR zurückgegangen (Q3 2023: 292,0 Mio. EUR). Das bereinigte EBIT reduzierte sich im Wesentlichen umsatzbedingt auf 26,5 Mio. EUR (Q3 2023: 33,4 Mio. EUR). JOST gelang es, die Profitabilität auf einem hohen Niveau zu halten und konnte im 3. Quartal 2024 trotz der rückläufigen Umsatzentwicklung eine bereinigte EBIT-Marge von 10,8 % erzielen (Q3 2023: 11,4 %). In den ersten neun Monaten 2024 ist der Konzernumsatz um 12,6 % auf 843,0 Mio. EUR zurückgegangen (9M 2023: 964,0 Mio. EUR). Dem Umsatz folgend reduzierte sich das bereinigte EBIT im gleichen Zeitraum um 14,0 % auf 94,9 Mio. EUR (9M 2023: 110,4 Mio. EUR). Durch die hohe Flexibilität des Geschäftsmodells von JOST verbunden mit Kostendisziplin blieb die bereinigte EBIT-Marge weiterhin hoch und belief sich in den ersten neun Monaten 2024 auf 11,3 % (9M 2023: 11,5 %). Ausblick für das Gesamtjahr 2024 angepasst JOST beobachtet aktuell eine zunehmende Abkühlung der Nachfrage für Nutzfahrzeuge im Bereich Transport sowohl in Europa als auch in Nordamerika. Im Bereich Landwirtschaft deuten die neuesten Marktprognosen auf eine Verschiebung der für das 2. Halbjahr 2024 erwarteten Markterholung auf das Jahr 2025 hin. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der neuesten Abrufzahlen sowie angepasster Prognose der Fahrzeughersteller aktualisiert JOST den Ausblick für das Gesamtjahr 2024. JOST erwartet für 2024 eine Reduktion des Umsatzes von rund 15 % (+/- 2,5 %-Punkte) gegenüber dem Vorjahr (bisherige Prognose: Rückgang im einstelligen Prozentbereich; Vorjahr: 1.249,7 Mio. EUR). Trotz des erwarteten Umsatzrückgangs sieht sich JOST in der Lage, die starke Profitabilität zu halten. Das bereinigte EBIT soll 2024 weiterhin etwas stärker als der Umsatz ebenfalls im niedrigen zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr sinken (bisherige Prognose: Rückgang im einstelligen Prozentbereich; Vorjahr: 140,8 Mio. EUR). JOST konkretisiert dabei die Bandbreite für die erwartete bereinigte EBIT-Marge 2024 auf 10,5 % bis 11,0 % (bisherige Prognose: unter dem Vorjahr (Vorjahr: 11,3 %), in der oberen Hälfte des Korridors 10,0 % - 11,5 %). JOST wird die finalen Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2024 zusammen mit dem Zwischenbericht für das 3. Quartal 2024 am 14. November 2024 veröffentlichen. Eine virtuelle Konferenz für Analysten und Investoren wird am selben Tag um 11:00 Uhr MEZ stattfinden. Kontakt: JOST Werke SE

Romy Acosta

Head of Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com



