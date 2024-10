Tesla präsentierte am Donnerstagabend sein lang erwartetes autonomes Fahrzeug, das sogenannte Robotaxi. Die Enthüllung, die in einem Filmstudio in Los Angeles stattfand, beinhaltete zwei Modelle: ein Coupé mit Flügeltüren und einen Van für 20 Passagiere. Trotz der innovativen Präsentation reagierte der Markt negativ auf die Neuigkeit. Die Tesla-Aktie verzeichnete im vorbörslichen Handel einen Rückgang von 5,6 Prozent, was auf eine skeptische Haltung der Investoren hindeutet.

Marktreaktion und Konkurrenz

Während Tesla mit seinem Robotaxi-Konzept kämpft, profitieren Konkurrenten wie Uber von der Entwicklung. Der Fahrdienstvermittler konnte einen Kursanstieg von etwa 5 Prozent verzeichnen, nachdem eine Partnerschaft bekannt wurde, die auch fahrerlose Fahrzeuge umfasst. Auch der Wettbewerber Lyft erlebte einen Aufschwung mit einem Plus von 3,6 Prozent. Diese Marktbewegungen deuten darauf hin, dass Anleger die Zukunft des autonomen Fahrens möglicherweise eher bei etablierten Mobilitätsdienstleistern sehen als bei Teslas neuem Ansatz.

