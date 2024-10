Die PS5 Pro steht vor der Tür. Erste Gamer:innen haben sich die Konsole schon in einer Vorbestellung gesichert. Wer noch zögert, fragt sich sicher, ob sich die Konsole wirklich lohnt. Wir geben euch einen Überblick, an wen sich die PS5 Pro richtet - und warum ihr auch mögliche Zusatzkosten auf dem Schirm haben müsst. Die Ankündigung der PS5 Pro sorgte in der Gaming-Community für gemischte Reaktionen. Während sich einige Fans darüber gefreut haben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...