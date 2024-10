EQS-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

CEWE Group kündigt Rücktritt von Finanzvorstand Olaf Holzkämper im Laufe des Jahres 2025 an



11.10.2024 / 14:00 CET/CEST

CEWE Group kündigt Rücktritt von Finanzvorstand Olaf Holzkämper im Laufe des Jahres 2025 an

Oldenburg, 11. Oktober 2024. Die CEWE Group gibt bekannt, dass der langjährige Finanzvorstand (CFO) Dr. Olaf Holzkämper sein Vorstandsmandat aus gesundheitlichen Gründen im Laufe des kommenden Jahres niederlegen wird. Nach fast 20 Jahren bei CEWE, davon bald 15 Jahren als CFO, möchte Holzkämper beruflich kürzertreten, um mehr Zeit in seine körperliche Gesundheit zu investieren. "CEWE steht für Verlässlichkeit und Zukunftsorientierung. Mir war es wichtig, meinen Rücktritt frühzeitig zu kommunizieren, damit eine sorgfältig ausgewählte und eingearbeitete Nachfolge im Laufe des Jahres 2025 gewährleistet werden kann," so Holzkämper, der seine Aufgaben weiterhin mit vollem Engagement erfüllen und auch 2026 noch für Projektarbeiten zur Verfügung stehen wird. Das Kuratorium der Neumüller CEWE COLOR Stiftung hat daher gemeinsam mit Dr. Holzkämper und dem gesamten Vorstand die Suche nach einer Nachfolge eingeleitet. "Auch wenn wir gerne weiter mit Herrn Dr. Holzkämper zusammengearbeitet hätten, begrüßen wir diesen proaktiven Schritt ausdrücklich," so der Vorsitzende des Kuratoriums, Helmut Hartig. "Wir werden uns sehr darum bemühen, eine adäquate Nachfolge für Dr. Holzkämper zu finden, damit er sich auf seine Gesundheit konzentrieren kann. Er hat sehr viel für dieses Unternehmen geleistet und gestaltet nun auch diesen Übergang aktiv mit. Dafür sind wir sehr dankbar." "Wir bedauern die Entscheidung von Olaf Holzkämper sehr, sein Mandat niederzulegen. Sie ist aber nachvollziehbar und wir respektieren seinen offenen Umgang mit dem Thema Gesundheit," erklärt die Vorstandsvorsitzende Yvonne Rostock im Namen des Vorstands. "Es ist uns ein großes Anliegen, diese Entscheidung zu unterstützen und gleichzeitig die Kontinuität unseres Erfolgs sicherzustellen."

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

CEWE Stiftung & Co. KGaA, Axel Weber (Investor Relations)

Tel.: 0441 / 404 - 2288, eMail: IR@cewe.de Internet: cewe-group.com , cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com , saxoprint.de , viaprinto.de , laser-line.de Treffen Sie uns gerne auf einer dieser Investmentkonferenzen oder verfolgen Sie unsere anstehenden Veröffentlichungen: Finanzterminkalender (soweit terminiert) 14.11.2024 Veröffentlichung der Q3 2024 Zwischenmitteilung 20.11.2024 CIC Market Solutions Forum, Paris 25.11.2024 Deutsches Eigenkapitalforum 2024, Frankfurt Über CEWE Die CEWE Group ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an. Zusätzlich hat die CEWE Group für den Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden. Die CEWE Group ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. Die CEWE Group ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de.



