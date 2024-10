DJ Evonik will zwei Geschäftsfelder auf den Kernbereich reduzieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Evonik will sich in zwei Geschäftsbereichen auf ihre Kerngeschäfte konzentrieren. Die Geschäfte außerhalb der Kernbereiche von Coating & Adhesive Resins sowie Health Care sollen überwiegend verkauft, in Partnerschaften eingebracht oder in Einzelfällen eingestellt werden, teilte das Spezialchemieunternehmen in Essen mit. Die Neuordnung betrifft Geschäfte mit einem Umsatz von 350 Millionen Euro. Ziel der Maßnahme ist es, die Ressourcen auf die am stärksten wachsenden Geschäfte auszurichten.

Im Bereich Health Care wird die Herstellung von Ketosäuren für Pharma-Anwendungen in Hanau Ende 2025 eingestellt. Betroffen sind rund 260 Mitarbeiter. Für die Standorte in Ham (Frankreich) und Wuming (China) werden strategische Optionen geprüft.

Das Geschäft mit Polyestern für Lack- und Klebstoffanwendungen im Segment Coating & Adhesive Resins soll verkauft werden. Das betrifft rund 330 Mitarbeiter in Deutschland und China, wobei der größte Standort mit rund 250 Mitarbeitern in Witten liegt. Das Konzernsegment konzentriert sich auf die beiden Kernbereiche Polybutadiene als Additive etwa für Kleb- und Dichtstoffe oder Autoreifen sowie Spezial-Acrylate für die Medizintechnik und Verpackungsindustrie.

"Ob wir Geschäfte in neue Hände abgeben oder sie im Einzelfall einstellen - wir tun das immer sozialverträglich unter enger Einbeziehung der Arbeitnehmervertreter", sagte Personalvorstand Thomas Wessel.

