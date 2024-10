Auf der EZB-Sitzung am 17. Oktober erwarten wir eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 3,25 %. Schwächer als erwartete Wachstumsindikatoren sowie ein Rückgang der Inflation sprechen für eine weitere Zinssenkung durch die EZB, so die Analysten der Danske Bank. EZB hält an "Sitzung für Sitzung"- und "datenbasiertem" Ansatz fest "Seit der Veröffentlichung ...

