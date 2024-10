© Foto: DALL·E



Analysten der Bank of America raten Anlegern in einer neuen Studie dazu, Rücksetzer bei China-Aktien zu kaufen. Nicht alle Experten teilen diesen Optimismus.Der aufsehenerregende Kursanstieg von chinesischen Basiswerten in den vergangenen Wochen hat große Begehrlichkeiten geweckt. Nach Angaben der Bank of America verzeichneten China-Aktien in der letzten Woche einen der höchsten Mittelzuflüsse aller Zeiten. 39,1 Milliarden US-Dollar an Investorengeldern sollen in den vergangenen Tagen in Fonds und Aktien mit China-Bezug geflossen sein. Dabei dürfte es auch zu erheblichen Umschichtungen und strategischen Neuausrichtungen gekommen sein, denn Wertpapiere aus anderen Staaten hatten gleichzeitig …