Die Infineon-Aktie verzeichnet derzeit leichte Kursverluste am deutschen Aktienmarkt. Der Anteilsschein notierte zuletzt bei 30,07 Euro, was einem Minus von 1,12 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Rückgangs sehen Analysten weiterhin Potenzial für den Chiphersteller. Die US-Bank Citigroup hat zwar ihre Kursziele für europäische Halbleiterunternehmen gesenkt, prognostiziert aber dennoch Aufwärtspotenzial für Infineon.

Herausforderndes Marktumfeld für Halbleiterindustrie

Die Stimmung in der Chipbranche bleibt angespannt, was sich auch auf Infineon auswirkt. Experten passen ihre Schätzungen nach unten an, wobei das durchschnittliche Kursziel für die Infineon-Aktie bei 40,31 Euro liegt. Dies würde einem Anstieg von über 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau entsprechen. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,83 Euro. Trotz der gegenwärtigen Herausforderungen bleibt Infineon ein wichtiger Player im Halbleitersektor, dessen Entwicklung von Investoren aufmerksam verfolgt wird.

