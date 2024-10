Mit den Quartalsberichten von JPMorgan Chase, Wells Fargo und BlackRock ist die Berichtsaison in den USA sehr vielversprechend gestartet, Alle drei haben die Erwartungen übertroffen, auch wenn Gewinne und Umsätze etwas unterhalb der Vorjahreswerte lagen.

Neben den Banken steht heute aber auch Tesla im Rampenlicht. Die Vorstellung des Robotaxis hat die Anleger zunächst enttäuscht. Die Reaktion an der Wall Street mit Abschlägen von über acht Prozent für die Aktie ist eindeutig. Die Vorstellung von einer grünen Zukunft, in der autonom fahrende Autos viele Probleme im Straßenverkehr lösen, reicht Stand heute nicht aus. Die Enttäuschung liegt aber weniger im Produkt begründet, sondern an fehlenden Details.

Damit könnte sich die Stimmung bezüglich Tesla in den kommenden Wochen auch wieder drehen, wenn Investoren auf das Hier und Jetzt fokussieren und die Entwicklungen der Zukunft als Sahnehäubchen bekommen. Kurzfristig sollten sich Aktionäre deshalb nicht von dieser Reaktion allzu negativ leiten lassen. Aber ein Punktverlust für Elon Musk und Tesla ist es schon.

Neben den Quartalszahlen richtet sich der Blick am Wochenende erneut auf China, wo ein weiteres Konjunkturpaket in Höhe von rund 300 Milliarden Dollar verabschiedet werden könnte. Als unser größter Handelspartner stellt die Wachstumsschwäche der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt eine erhebliche Belastung für die deutsche Wirtschaft dar.

Die wichtigsten europäischen Unternehmen sind darauf angewiesen, dass die Regierung in Peking Maßnahmen ergreift, die die Verbrauchernachfrage im Land ankurbeln. Damit könnte dies auch eine indirekte Konjunkturhilfe für Deutschland werden, sollte sich Chinas Wachstum in den nächsten Monaten deutlich verbessern. Das könnte dann auch dem DAX den nötigen Schub verleihen, sich nachhaltig von der 19.000er Marke nach oben zu lösen und weitere Rekorde zu erklimmen.

