Zürich - Das Geschehen an den internationalen Devisenmärkten spielt sich am Freitag in ruhigen Bahnen ab. Die Veränderungen zwischen Dollar, Euro und Franken sind minimal. Das Hauptwährungspaar EUR/USD notiert dabei weiterhin klar unter 1,10. Am späten Freitagnachmittag waren es 1,0942 nach 1,0936 am frühen Morgen. Das USD/CHF-Paar lag mit 0,8572 gar auf dem exakt gleichen Stand wie am Morgen. Entsprechend gab es auch wenig Dynamik im EUR/CHF-Paar, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...