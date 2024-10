Lange war der Tag erwartet worden. Doch Tesla hat mit der Vorstellung des Robotaxis enttäuscht. Was bei der Aktie des E-Auto-Pioniers am Freitag für ein deutliches Minus sorgt, bringt bei anderen Unternehmen Erleichterung. So kann etwa der Fahrdienst-Vermittler Uber deutlich zulegen, nachdem die Tesla-Angst verpufft ist.Wäre das Robotaxi ein voller Erfolg, dann hätte Uber ein Problem. Setzt sich das autonome Fahren bei der Personenbeförderung durch, würden die Dienste des Konzerns kaum vermittelt. ...

