Die Kombination von Entra Cloud von Vecima und Principal Core und Test Suite von Falcon wird Betreibern dabei helfen, die Konvergenz von Kabeln, Glasfasern und Mobilfunk-Zugangsnetzen und -diensten mithilfe automatisierter Software-Tools und Tests zu beschleunigen und zu vereinfachen





Charter Communications wird der erste Kunde sein und einen mehrjährigen Vertrag über die Bereitstellung von Principal Core und Test Suite unterzeichnen





Die offene, interoperable Plattform von Falcon V Systems unterstützt die vCMTS-Plattformen mehrerer Anbieter, darunter Entra® vCMTS und Entra® vPON Manager von Vecima

Vecima Networks, Inc. (TSX: VCM) gab heute bekannt, dass das Unternehmen über seine Tochtergesellschaft Vecima Technology B.V. Falcon V Systems übernommen hat, einen in Polen ansässigen Anbieter von herstellerunabhängigen, virtualisierten Softwarelösungen und -diensten für Breitbanddienstanbieter weltweit.

Vecima hat alle ausstehenden Aktien von Falcon V Systems sowie die Technologie, das geistige Eigentum und die Mitarbeiter des Unternehmens erworben. Mit dem Abschluss der Übernahme heute wird Vecima einen bedeutenden Teil des Falcon V-Teams übernehmen, das in den Geschäftsbereich Video Broadband Solutions von Vecima integriert wird, einschließlich der marktführenden Entra-Breitbandzugangsportfolios und der Mitarbeiter.

Die Schlüsselprodukte von Falcon V Systems werden in das Entra Cloud-Portfolio von Vecima integriert, das offene, interoperable, Cloud-native Anwendungen umfasst, die Kabelbetreibern dabei helfen, ihre Netzwerke für den Breitbandzugang der nächsten Generation umzugestalten:

Falcon V Systems' Principal Core verwaltet mehrere Kabel-, Glasfaser- und Mobilfunkkerne und ermöglicht so eine herstellerunabhängige Umgebung mit nahtloser Integration in das OSS/BSS-Ökosystem eine Konvergenz von Diensten, die bisher nicht möglich war.





Die Test Suite ist ein umfassendes Tool-Set, das Breitbanddienstanbietern dabei helfen soll, Bereitstellungen und Funktionserweiterungen durch eine automatisierte, durchgängige Testumgebung zu beschleunigen.

"Ich bin unglaublich stolz auf das, was das Falcon V-Team erreicht hat, und ich möchte mich bei unserem talentierten Falcon-Team, unseren Partnern und unseren Kunden herzlich bedanken", sagte Ulf Andersson, CEO von Falcon V Systems. "Vecima wird unsere Arbeit vorantreiben und sie auf globaler Ebene auf den Markt bringen, um das Potenzial der Falcon V-Technologie und des Teams zu erschließen."

"Unsere Zusammenarbeit mit Falcon V Systems in den letzten Jahren war ein entscheidender Bestandteil unserer langfristigen Strategie für die Zugangsarchitektur, die es uns ermöglicht, das Kundenerlebnis zu vereinfachen und zu verbessern", sagte Justin Colwell, Executive Vice President, Connectivity Technology, Charter Communications. "Wir planen, den Principal Core, der zusammen mit der Test Suite eine Komponente der vCMTS-Lösung von Vecima sein wird, einzusetzen, und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Vecima, um die Entra Cloud-Plattform branchenweit weiter zu etablieren."

"Flexibilität und Interoperabilität sind die Eckpfeiler des einzigartigen Ansatzes von Vecima für den Zugang zu Netzwerken und das Markenzeichen der Automatisierungs- und Orchestrierungssoftware von Falcon V Systems", sagte Clay McCreery, Chief Operating Officer bei Vecima. "Mit dieser Übernahme erweitert Vecima seine Forschungs- und Entwicklungspräsenz in Europa mit einem Expertenteam von DAA-Technologen in Polen. Falcon V Systems wird von Vecimas globaler Reichweite, den vorhandenen vCMTS- und PON-Plattformen und den umfangreichen Kundenbeziehungen profitieren können."

"Vecimas Mission ist es, Serviceanbieter weltweit mit den transformativen Lösungen auszustatten, die das neue Multi-Gigabit-Konnektivitätszeitalter einläuten werden", sagte Sumit Kumar, Präsident und Chief Executive Officer von Vecima. "Wir treten in eine neue Wachstumsphase ein, und durch die Aufnahme des Teams und der Technologie von Falcon V Systems in unser umfangreiches, branchenführendes Portfolio für den Breitbandzugang erweitern wir einmal mehr unsere Fähigkeit, den sich entwickelnden Netzkonvergenzbedürfnissen der Kunden von Breitbanddienstanbietern weltweit gerecht zu werden. Mit dem Falcon-Team und der langfristigen Partnerschaft von Charter stärkt diese Übernahme die Führungsposition von Vecima im Segment der Breitband-Dienstanbieter weiter."

Über Falcon V Systems

Falcon V Systems ist ein unabhängiger Herausforderer, der eine kostengünstige, skalierbare und nicht proprietäre offene DAA-Lösung für Breitbanddienstanbieter auf der Grundlage von Software Defined Networking (SDN) und Network Functions Virtualization (NFV) anbietet. Diese nicht-monolithische, agile Architektur ermöglicht eine effizientere Nutzung von Netzwerkressourcen, Rechenzentren und Cloud-Ressourcen. Dank offener Schnittstellen entwickelt sich die Lösung mit den wachsenden Anforderungen weiter und unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Betreibern und anderen Anbietern.

Über Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ist führend bei der globalen Entwicklung hin zu inhaltsreichen Multigigabit-Netzwerken der Zukunft. Unsere talentierten Mitarbeiter liefern zukunftsfähige Software, Dienste und integrierte Plattformen, die Breitband- und Video-Streaming-Netzwerke versorgen, Transporte überwachen und verwalten und Erlebnisse in Privathaushalten, Unternehmen und überall dort, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen, transformieren. Wir helfen unseren Kunden, ihre Netzwerke mit cloudbasierten Lösungen weiterzuentwickeln, die ihren Abonnenten bahnbrechende Geschwindigkeit, hervorragende Videoqualität und spannende neue Dienste bieten. In der Konnektivität steckt Macht sie ermöglicht Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften, zu wachsen und zu gedeihen. Weitere Informationen finden Sie unter vecima.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen durch die Verwendung der Wörter "glaubt", "kann", "plant", "wird", "antizipiert", "beabsichtigt", "könnte", "schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "projiziert" und ähnlicher Ausdrücke sowie der Verneinung solcher Ausdrücke erkennbar.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu folgenden Themen: Vecima wird einen bedeutenden Teil des Falcon V-Teams übernehmen, das in das Video- und Breitbandlösungsgeschäft von Vecima integriert wird; der Abschluss der Transaktion wird es Vecima ermöglichen, seine Forschungs- und Entwicklungspräsenz auf Europa auszudehnen; die Schlüsselprodukte von Falcon V Systems werden in das Entra Cloud-Portfolio von Vecima integriert; die Pläne von Charter Communications zur Bereitstellung des Principal Core und der Test Suite.

Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Vecima und unterliegen naturgemäß Unsicherheiten und Änderungen der Umstände und ihrer potenziellen Auswirkungen und gelten nur zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklärung. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukünftigen Entwicklungen den Erwartungen entsprechen werden.

Eine ausführlichere Erörterung der Risiken und Unwägbarkeiten, mit denen Vecima konfrontiert ist, ist im Allgemeinen unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresinformationsblatt des Unternehmens vom 19. September 2024 sowie in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, enthalten. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und Vecima lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Revisionen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

