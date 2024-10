www.bernecker.info

Lang lang ist es her, dass wir einen Wochenschluß auf diesem nominalen Kursniveau beobachten durften.Einen höheren Monats-/& Wochenschluß, als das aktuelle Kursniveau, gab es zuletzt im April 2001, somit ein neues 23-Jahreshoch.Wenn es so bleibt: sechs positive Monatskerzen, die auch noch jeweils immer höher schlossen, hat es sehr lange nicht mehr gegeben und sie sind Ausdruck eines nachhaltigen Bullenmarsches.Weitere Zeitebenen der Chartbetrachtung dazu in Berneckers-Chartecke.Gute Geschäfte.Ihre Bernecker Redaktion /Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!