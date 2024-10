Steinhausen - Die Elektrotechnik-Gruppe Carlo Gavazzi hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024/25 rund ein Drittel weniger Umsatz erzielt als im Vorjahr. Der Gewinneinbruch fiel dabei noch deutlicher aus. Als Reaktion darauf werden nun Massnahmen zur Senkung der Kosten eingeleitet. Der Umsatz fiel in dem per Ende September abgeschlossenen Semester um gut ein Drittel auf rund 64 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mit der Publikation ...

