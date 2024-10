Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich zum Wochenschluss von der freundlichen Seite gezeigt und damit auch die ganze Woche solide im Plus abgeschlossen. Nachdem sich der Leitindex SMI am Freitag bis weit in den Nachmittag kaum bewegt hatte, legte er ab 15 Uhr merklich zu. Händler verwiesen dabei vor allem auf die positive Eröffnung an der Wall Street: So ist der Dow Jones Industrial am Freitag zum Handelsstart auf ein neues Rekordhoch geklettert, ...

