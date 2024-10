Die Krones AG verzeichnet einen leichten Aufschwung an der Börse. Der Aktienkurs des Spezialisten für Verpackungs- und Abfülltechnik stieg am 09.10.2024 auf 128,80 EUR und überschritt damit die 20-Tage-Linie. Trotz der allgemeinen Marktvolatilität zeigt sich die Krones-Aktie relativ stabil, was auf das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsaussichten des Unternehmens hindeutet.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die Marktkapitalisierung von Krones beläuft sich derzeit auf 4,0 Milliarden EUR. Mit einer Dividendenrendite von 1,76% für das Geschäftsjahr 2024 und einem prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,47 für dasselbe Jahr präsentiert sich das Unternehmen in einer soliden finanziellen Position.

Krones Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...