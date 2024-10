Die UBS-Aktie verzeichnete am 12. Oktober 2024 einen erfreulichen Aufschwung. Im SIX SX-Handel stieg der Kurs um 1,1 Prozent auf 27,32 CHF. Dieser Zuwachs unterstreicht die jüngste positive Entwicklung des Schweizer Finanzriesen. In den vergangenen Wochen konnte die UBS-Aktie bereits um beachtliche 5,08 Prozent zulegen, was das wachsende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen widerspiegelt.

Solide Finanzkennzahlen und Dividendenausschüttung

Mit einer Marktkapitalisierung von 100,8 Milliarden Euro gehört UBS zu den Schwergewichten im europäischen Bankensektor. Für das Geschäftsjahr 2024 plant das Unternehmen eine Dividende von 0,370312 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,31 Prozent entspricht. Diese Ausschüttung unterstreicht die finanzielle Stabilität und das Engagement der UBS, ihre Aktionäre am Unternehmenserfolg zu beteiligen.

