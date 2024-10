Zenica - Die Verletztenmisere im Lager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hält an. Nachdem bereits sieben Profis ihre Teilnahme an den Länderspielen verletzungsbedingt hatten absagen müssen, fehlt nun auch Flügelflitzer Chris Führich, wie sein Verein VfB Stuttgart am Samstagnachmittag mitteilte.



"Der Nationalspieler hat sich im Nations League-Sieg der deutschen Mannschaft in Bosnien-Herzegowina (2:1) einen kleineren Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Der 26-Jährige reist vorzeitig von der Nationalmannschaft ab und wird dem VfB voraussichtlich für zwei bis drei Wochen nicht zur Verfügung stehen", hieß es.



Der Offensivspieler war beim Sieg der Nationalelf in der Schlussphase eingewechselt worden. Bereits bei der anschließenden Pressekonferenz hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann von einem Verdacht auf Muskelfaserriss im Adduktorenbereich bei dem Offensivakteur berichtet.

© 2024 dts Nachrichtenagentur