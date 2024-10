© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Die deutsche Autoindustrie kämpft mit Regulierungen und chinesischer Konkurrenz. Besonders Zulieferer wie Continental stehen vor großen Herausforderungen.Die Schlagzeilen der Mainstreamblätter erreichte zuletzt die Krise der deutschen Autobauer. So vielfältig wie bekannt sind deren Probleme. Einerseits dürften in absehbarer Zeit die Regulierungen der Bundesregierung und der EU auf ein Verbot von Verbrennungsmotoren hinauslaufen. Andererseits hat in jüngster Zeit der Aufstieg der chinesischen Autoindustrie die Situation massiv verschärft. Was die Autoexporte angeht, hat sich China im Jahr 2023 aus dem Stand an Deutschland und Japan vorbeigeschoben und ist nun weltweit die Nummer eins. Im nun …